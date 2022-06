Pensada para desfrutar

No livro de ideias de hoje, vamos escrever sobre uma moradia unifamiliar de fim-de-semana localizada em Mercedes, Buenos Aires. O projecto é da arquitecta Jorgelina Alvarez. Vamos percorrer todos os espaços desta casa maravilhosa que, com modéstia, cumpriu as pretensões dos moradores. A premissa era ter uma casa suficientemente flexível para receber visitas de amigos e de familiares que pudessem desfrutar comodamente de espaços amplos e luminosos. É por esse motivo que as divisões de uso público e social são despojadas, sem divisões e voltadas para o exterior com o qual comunicam através de grandes janelas.