Dê à sua cozinha um ar retro

Não poderemos falar em ambiente retro ou vintage, se a sua cozinha não for apetrechada com o mobiliário que tão bem o caracteriza. Com isto, não quereremos dizer que têm de procurar peças de há cem anos atrás ou apenas usar peças herdadas. É bem possível, ter uma cozinha retro com artigos novos, mas com este mesmo design, no mercado encontramos de tudo e para todos. De tal forma, que pode encontrar um mobiliário de cozinha retro, mas com carácter modernizado. É claro, que pode combinar uma ou outra peça que tenha herdado ou adquirido, de outros tempos, para dar ainda mais significado e personalidade.

Esta cozinha retrata exatamente a mensagem que lhe queremos passar… Um armário com linhas passadas, que foi todo pintado de cor verde, para o lado renovado e colorido. Combinado com uma mesa de madeira, forte, grande e vistosa, com caraterísticas típicas rústicas. A associação desta mesa com cadeiras de várias cores vibrantes e pés de madeira, traz aquela tonalidade atual. Uma perfeita conjugação do passado na era moderna. Uma verdadeira inspiração para os amantes do rústico.