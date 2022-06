homify 360°: Uma casa junto ao rio Tâmisa

No condado de Berkshire, no sudeste de Inglaterra e oeste de Londres, o estúdio inglês Gregory Phillips Architects construiu uma nova moradia em um terreno à beira do rio Tâmisa. As dimensões desta, cerca de cinco hectares, competem em grandeza com a beleza da paisagem: uma grande área verde, que pode ser admirada através das grandes fachadas transparentes da habitação.

Após a demolição do edifício anterior, esta vivenda de 900 m² alcançou um impressionante enquadramento com espaços que a tornam em uma casa de sonho.