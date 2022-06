6 salas de jantar em espaços pequenos

É uma dor de cabeça organizar um jantar na sua pequena sala? Através deste texto vamos dar-lhe algumas dicas e sugestões por forma a garantir espaço no momento de reunir os seus à volta da mesa. Do pequeno se pode fazer grande, para tal basta alguma mestria na forma como organiza as peças de mobiliário e decorativas.

Antes de avançar com a compra do quer que seja para a sua sala, pare e pense naquilo que é mais importante e que não dispensa. De seguida, faça o desenho da organização do espaço. Tudo o que estiver a mais, só tem de pensar se quer mesmo ou não.

Apesar deste trabalho que pode fazer, há ainda outra sugestão: no mercado, e como pode ver através das imagens que partilhamos, há soluções à medida de cada sala de jantar, até porque as peças de mobiliário podem ser transformadas nesse sentido. É tudo uma questão de adaptação.