Esqueça o ginásio e fique em forma em casa!

“Mente sã em corpo são”. Uma expressão que ouvimos com frequência e que devemos pôr em prática. E por que não criar um ginásio no interior do nosso lar? Uma proposta que lhe fazemos que não vai deixar para decidir amanhã. Depois das ideias que vamos partilhar, vai começar já hoje!

As escadas são ótimas para tonificar as pernas; os degraus para fazer abdominais. Pode dançar em qualquer compartimento e se tiver um terraço ou varanda respire ar puro enquanto pratica exercício. Se tem piscina, começa já a planear umas aulas em família.

A prática de exercício físico não faz apenas bem ao corpo, a sua mente também vai agradecer. Além disso, vai olhar para situações de stress com outros olhos. Procure na internet programas de exercícios que pode fazer em casa.