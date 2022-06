A Páscoa e os seus mil e um detalhes

Nesta época há símbolos que não podem ser descurados, há que manter a tradição, para ela não se perder. Os ovos são tão característicos nesta altura, existem em variadas formas (os originais e os fabricados). Mas sabe porquê que existe este costume?

Ora bem, o ovo é um símbolo de nascimento e vida e está relacionado com a Páscoa, pela representação da Ressurreição de Jesus Cristo, com a esperança de uma nova vida. Sendo por isso, bastante comum a oferta de ovos entre as pessoas, quer num folar, em chocolates ou ovos de galinha cozidos, pintados e decorados. Tal como vemos nesta fantástica inspiração, onde optaram por decorar os pratos da mesa com um ninho, feito de ramagens e um ovo pintado com flores. Subtilmente bonito… Dê asas à sua imaginação e dê vida aos ovos com as cores…