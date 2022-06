Casa de campo encantadora

Estamos quase a acabar a nossa visita, mas temos ainda duas pérolas deliciosas para lhe mostrar! A primeira é este fantástico alpendre, que pode ser utilizado para as mais diversas actividades e que podem passar pela zona de churrasco, espaço de relaxamento ou até de área de brincadeira dos seus filhos – a escolha é sua! Pode decorá-lo com as suas plantas preferidas ou com mobiliário de jardim que convide os seus amigos e família a desfrutarem de um fantástico final de tarde! O que acha?