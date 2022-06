Ideias e segredos para reduzir a humidade em sua casa

Outra coisa que ajuda muito no controlo da humidade em sua casa é o isolamento.

O isolamento é essencial para evitar que a humidade do exterior entre em sua casa. Ele também é necessário para evitar a perda de ar seco e quente do ar condicionado ou do aquecimento.

Existem inúmeros materiais de isolamento e hoje em dia nem sequer é necessário que fique no interior das paredes, podendo ser instalado no exterior da casa sem ter deixar de lá viver. Este é um método usado pela RenoBuild Algarve, autora do projeto de isolamento da imagem acima.