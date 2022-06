Uma recuperação deslumbrante!

Quando o atelier pegou no projecto, a moradia encontrava-se como mostram as imagens a preto e branco: mal aproveitada, com pouca luz no interior e com linha já fora de moda. Não querendo deitar o imóvel abaixo para construir um de raíz, o atelier teve o cuidado de olhar para este projecto como sendo um extreme makeover em que no final seria interessante manter alguns traços da casa, dando-lhe ao mesmo tempo uma cara renovada e fresca!