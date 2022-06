Casa para idosos? Saiba o que deve ter em conta!

Bem sabemos como a população actual está cada vez mais envelhecida e como as respostas sociais para este tipo de público são cada vez mais prementes. Termos os nossos pais, os nossos avós ou outros familiares idosos em segurança pode não ser uma tarefa fácil, o que nos conduz à necessidade de os ter num lugar onde o tratamento que lhes é dado inclui uma vertente de cuidado com o meio ambiente, que lhes permita viver em segurança e com o mínimo de risco possível no que toca a acidentes. Esta é uma questão que deve ser tida em conta aquando a construção de uma infraestrutura que vá prestar um serviço de apoio à terceira idade, tanto em relação ao projecto de arquitectura como ao design e à decoração dos interiores. Mas é igualmente importante que se encontre um equilíbrio entre o aspecto e a segurança, caso contrário podemos correr o risco de tornar o ambiente muito seguro, mas com uma atmosfera muito deprimente.

No artigo de hoje trazemos-lhe algumas ideias do que deve ser uma resposta social para idosos (como um lar ou um centro de dia), para que o leitor saiba mais sobre o assunto e se torne um familiar ou um utente mais crítico e mais exigente. Sim, porque infelizmente ainda há muita gente com pouco conhecimento sobre este assunto e é de extrema importância que os nossos idosos tenham as condições necessárias nas respostas que os servem, com vista a que a sua qualidade de vida esteja num patamar minimamente digno!