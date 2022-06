Um anexo muito peculiar

A execução de um novo anexo é muito mais do que um processo tradicional e o projecto que hoje lhe trazemos é o reflexo disso mesmo. A proposta dos arquitectos João Araújo Sousa & Joana Correia Silva Arquitectura, foi a de usar os limites de uma construção pré-existe para moldar a nova construção.

O edifício apresenta um layout retangular plano aberto podendo este acomodar atividades diferentes, consoante o espaço: estúdio, oficina, auditório ou sala de leitura.

O material utilizado foi o betão que seria então derramado entre as paredes existentes e a cofragem de carvalho que se encontrava cuidadosamente colocada dentro do perímetro do edifícios original. Todo este processo iria criar uma superfície tátil que transmite ao perímetro original uma nova tridimensionalidade, estando esta relacionada com um certo sentido escultórico e abstracto.