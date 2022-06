Construa o terraço no telhado: 7 dicas para o fazer

Para as fundações: cimento, areia, gravilha, malha estrutural, vareta e acesso a água.

Se a estrutura for metálica: prancha de metal para fazer a base de cada coluna e fixá-la à fundação; perfis de ferro de 3 dimensões: colunas, vigas e cintas.

Se a estrutura for de madeira: as bases devem ser desenhadas de acordo com o material a usar, procurando que se protejam da humidade e se faça uma boa junção das colunas à base; necessitará de vigas de madeira, dependendo da área a cobrir e distância a cobrir para as colunas, as vigas e as cintas.

Para a cobertura do tecto: totalmente a seu gosto. Existem as mais leves feitas em vinil transparente ou zinco e as mais pesadas em estrutura de madeira com telha. Se decidir por esta última opção, tenha em conta que toda a estrutura deverá ser calculada para que seja capaz de suportar o peso extra da cobertura.