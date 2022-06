Tradicional por fora, surpreendente por dentro

O primeiro elemento que nos chama a atenção no exterior da casa é a quantidade de vidro que foi utilizada. A fachada frontal deste edifício é quase toda construída com este material, sendo a chaminé e a área ao redor as únicas partes em pedra. Apesar do uso expressivo do vidro, o formato desta casa é bastante tradicional e as vigas aparentes da fachada são uma referência menos moderna.