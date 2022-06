Pisos de madeira para terraços modernos: 6 coisas que precisa de saber

Quando decidimos renovar ou construir um terraço deparamo-nos com um dilema: usar madeira ou azulejo no piso? Parece que a decisão não é muito difícil de tomar, pois quando se fala de exteriores todos descartam a madeira, por pensar que não é um material apto e suficientemente resistente.

Está provado que este conceito não é verdadeiro. A madeira para o pisos exteriores pode ser, quando bem escolhida e tratada, uma solução tão eficaz e cómoda quanto o azulejo. Deve estudar sempre as ofertas disponíveis no mercado, as características do material, as pessoas especializadas que o instalarão e, não menos importante, os custos, a manutenção e a durabilidade. A partir daqui, estão todas as condições reunidas para que o seu terraço terá certamente um funcional e bonito piso de madeira.