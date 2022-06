O perfeito equilíbrio entre liberdade e privacidade

Como mencionado, o deck vai ao encontro do jardim e dos canteiros de pedra. Neste jardim, há uma incrível fineza no que aos detalhes diz respeito. As grandes portas de correr estão protegidas das condições atmosféricas nefastas através de uma cobertura em forma de “U” com luzes halogéneas embutidas. A cobertura divide-se entre um sofisticado tom preto e o castanho de madeira. A cereja no topo do bolo é mesmo a luz dourada que emana desde o interior da casa.