Equilíbrio entre arquitectura e natureza numa habitação excepcional

Os materiais eleitos para revestir o exterior prolongam-se no interior da habitação, onde é formulado um novo entendimento do espaço com circulação mais fluída. Os espaços amplos e polivalentes, atenuam as barreiras entre o trabalho e o lazer. O salão central da casa assume um papel preponderante nas vivências da habitação conformando um importante espaço de convívio social que se prolonga para o exterior através de uma grande varanda. Tal como na maioria dos espaços habitacionais, a cozinha e restantes serviços dispõem-se no mesmo piso que este espaço mais público enquanto o primeiro piso integra as áreas que pressupõem maior grau de intimidade sob a forma de mezzanine.