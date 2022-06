Que tipos de almofadas ficam bem em minha casa?

Que tipo de almofada fica bem em minha casa? Sinceramente, todas! Uma casa com almofadas, é outra casa. Somos incapazes de viver sem elas, espalhadas ou meticulosamente colocadas. Podemos pensar que têm pouca utilidade e que muitas vezes são amassadas para dar conforto ou postas de lado para aproveitarmos os contornos do sofá…

Todas estas explicações, aparentemente menos positivas, são mínimas perante a grandiosidade que conferem ao lar. São belas e são autênticas princesas. Muitas vezes menosprezamos o papel destas meninas que tantas vezes nos dão consolo na cadeira mais dura, no sofá quando precisamos de aconchego ou, mesmo, no momento de nos deitarmos na cama.

O estilo que predomina na casa, vai ditar a escolha das almofadas. Escolha lisas ou com motivos, lisas ou com pelo. Variedade é o que não falta no mercado. Depois de ver as propostas de almofadas que se seguem, as dúvidas das que necessita para o seu lar vão desaparecer.