Lareiras para casas modernas

De peça em peça, se monta uma lareira. O que vemos de simples por forma, assenta num trabalho rigoroso para que as lareiras funcionem nas devidas condições. Verdade é que os tempos, face à evolução, ditaram novas formas de conceber as estruturas das lareiras, com o objetivo de evitar complicações e ser mais fácil de manter as ligações limpas.

Uma lareira moderna não fica apenas bem numa sala. Gostamos de as ver noutras áreas, nomeadamente na casa de banho, apresentando um ambiente sedutor, quente e tranquilo, não esquecendo o exterior.