Um guia para acrescentar personalidade à sua casa

A nossa casa tem de ser sempre o nosso espelho… a nossa casa é o reflexo da nossa alma. Por mais inspirações que possamos ver, guardar e amar haverá sempre uma assinatura pessoal. Não há casas iguais, como não há pessoas iguais. É um pouco como duas pessoas usarem o mesmo vestido, nunca fica igual, porque os traços de cada uma irão prevalecer e moldar o vestido.

No interior de uma casa vão variando as cores, os estilos, as decorações, as disposições ou os móveis. Cada um escolhe de acordo o se gosto do momento, sim porque este é outro que vai alterando com o tempo. Quando ornamentamos a nossa casa, devemos ter cuidado em não torná-la padronizada, iguais a de catálogos ou fazer questão de ter a mesmo que vimos na televisão ou na casa do vizinho. Não dá. Na nossa casa devemos nos sentir em casa, devemos ter peças e elementos que retratam o nosso eu ou ainda pontos de referência. Isto tudo para vos dizer que é fundamental acrescentar personalidade à nossa casa. E este ponto é o motor do artigo, é nele que nos focamos hoje, partilhando consigo algumas dicas que pode ter em conta para dar aquela assinatura pessoa à vossa decoração.

Se acha que a sua casa não tem aquele toque seu, então veja como o pode fazer lendo os nossos sete instintos…