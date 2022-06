Ideias de arrumação inteligentes para espaços pequenos

Nem todos têm as mesmas ambições e desejos para a sua vida… Se para uns o objetivo de vida é viver numa casa ampla, para outros um espaço pequeno, é mais do que suficiente para a sua vida, pois mais seria desnecessário, traria gastos adicionais e maiores cuidados. É claro que também há quem vive numa casa com metros quadrados mais reduzidos, por questões económicas ou temporárias. Enfim… independentemente da razão que possa ser, a realidade é que vive num espaço pequeno e quando assim o é, não podemos ter tudo como numa casa grande. O espaço deve ser bem aproveitado, rentabilizado e o pequeno deve parecer grande.

No mundo da decoração há pequenos truques que ajudam a colmatar esta falta de espaço. Quer pelo uso de cores claras ou pela busca de luminosidade, quer artificial ou natural, mas também pela boa organização do mobiliário e a arrumação. Se quando falamos em arrumar há quem torça o nariz e fica logo de pé atrás, hoje dizemos-lhe que este processo, que lhe tirará apenas umas horas, tornará o seu pequeno espaço com ar de grande. Terá assim, mais espaço aberto e com aspeto clean. Por isso nada de ficar assustado ou perder logo a vontade. Até porque temos um artigo cheio de dicas boas para o ajudar!

Mesmo um lar pequeno é digno de revista. Quer ver para crer?