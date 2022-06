Uma casa familiar de sonho

O projecto que hoje lhe vamos mostrar foi desenhado pelo estúdio Archipelag que faz sucesso entre os leitores portugueses. A Archipelag especializa-se em conceber planos prontos de casas de família. No seu portefólio, existem mais de 1000 casas com estilos distintos que vão do clássico ao moderno, de bungalows a sótãos e, como não podia deixar de ser, inclui também casas energeticamente eficientes.

O gabinete está em permanente desenvolvimento. Há uma preocupação em acompanhar as tendências para ter prontas as respostas que o mercado procura. O estilo de vida das pessoas está em constante evolução pelo que a empresa deve estar com constante atenção. A precisão com que desenvolvem os seus projectos fez da Archipelag uma das empresas mais procuradas. Afinal de contas, os clientes só têm que entrar e escolher o projecto de uma casa por catálogo.

Nós por cá, já lhe mostramos vários projectos. E hoje, deixamos-lhe mais um.