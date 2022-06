Formas elegantes de fazer o seu lixo desaparecer

Da mesma forma que podemos utilizar as plantas como barreira para fazer o lixo desaparecer, também as podemos utilizar para construir um esconderijo. Um barracão de armazenamento com uma plantação incluída, é uma solução interessante e que não precisa de muito espaço, como aliás pode ver na imagem que apresentamos da empresa Energy Space Ltd, onde o telhado do esconderijo é transformado num pequeno jardim. É importante que regue as plantas com frequência e que crie um sistema de drenagem eficaz. Mas atenção, este tipo de estrutura apenas pode usar determinado tipo de plantas. Se a estrutura for particularmente baixa (cerca de 5 centímetros) apenas sobreviverão musgos e plantas rasteiras. Para uma estrutura de cerca de 7 centímetros, as ervas como cebolinho e orégãos são as ideais. Se a altura for superior a isto, então pode decorar o esconderijo com algumas espécies de flores.