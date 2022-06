Cozinhas com ilha: mais na moda do que nunca

Nem as cozinhas rústicas, nem as minimalistas, nem sequer as mediterrâneas ou as clássicas; as cozinhas que estão na moda são as cozinhas com uma ilha. Não importa o estilo, os materiais ou a cor, o importante é que incluam esta grande peça central. Talvez por serem mais espaçosas, porque permitem que sejam empregues como área de preparação de alimentos ou como mesa, porque são o elemento perfeito para separar a cozinha da sala de jantar, ou porque cozinhar nelas é simplesmente um prazer.

Agora, deixe-se deliciar por estes designs.