Habitação rústica e moderna

Geralmente pensamos que o rústico e o moderno não são compatíveis por serem estilos integralmente opostos. A verdade é que ambos se complementam das mais diversas formas e o projecto habitacional que lhe iremos mostrar hoje é o exemplo perfeito disso mesmo.

A habitação situa-se na Anadia num terreno linear e com uma envolvente natural incrível. O projecto desta habitação foi da autoria dos profissionais Karst, Lda. Este escritório possui sede na maravilhosa cidade do Porto e possui já um longo historial de projectos e trabalhos desempenhados ao longo de várias décadas e gerações. Este atelier procura construir uma linguagem arquitectónica muito própria, resultando esta em trabalhos e construções únicas como a habitação que iremos de seguida ficar a conhecer.

Os profissionais deste atelier têm uma afeição particular por projectos que possam ser eles mesmos, intemporais. No entanto, a vontade do cliente está sempre em primeiro lugar e desta forma, os resultados convertem-se em obras únicas e repletas de história e carisma.

A casa que hoje lhe iremos mostrar não é excepção por isso fique desse lado e descubra tudo!