O alfabeto para as formas da cozinha: qual delas se encaixa mais em mim?

Uma cozinha com uma península ou mais conhecida por ilha é um dos designs mais famosos no que toca ao mundo das cozinhas. Sem dúvida uma das grandes tendências na arquitetura contemporânea/moderna. É o tal móvel centralizado no ambiente, que pode ser usado para o fogão, a pia, a bancada com assentos ou não ou ainda servir de plataforma para preparar os alimentos. Algumas ilhas dispõem de arrumações, na parte de baixo do móvel. Não há dúvida que elas conferem um estilo fenomenal numa cozinha, mantendo o lado operacional, como o lado habitacional.

Uma ilha na cozinha cria uma decoração diferenciada, além de ser um elemento útil. A península existe como forma de poupar espaço e rentabilizar a área, onde aquele espaço no meio fica muitas vezes perdido. As cozinhas mais espaçosas estão também, a querer levar esta tendência com um efeito estético, preciso e muito acolhedor.

Mas tenha cuidado antes de projetar uma cozinha com península, precisa de pensar na circulação em volta dela, como a distância com os restantes móveis. Por isso, nas cozinhas pequenas uma península não é muito aconselhável.