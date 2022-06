Há coisas em casa que deve deitar fora

O ano novo é também um bom momento para deitar fora os sapatos, as peças de vestuário e de roupa interior velhas. Faça uma limpeza aos armários do seu quarto e vai descobrir inúmeras peças absolutamente desnecessárias. Muitas vezes, os sapatos e as peças de roupa velha vão sendo guardadas com o intuito de poderem vir a dar jeito um dia – o que, verdade seja dita, acaba por não acontecer. Mas isso significa, principalmente, que vai guardando nos seus armários muito mais coisas do que realmente precisa. Perca algumas horas nesta limpeza e vai certamente encontrar meias sem par ou com buracos, tecidos desgastados e sapatos já muito estragados e que estão prontos a ir para o lixo. Como pode ver pela imagem que apresentamos, do estúdio My Italian Living, a sua casa ficará muito mais agradável se for organizada e limpa.