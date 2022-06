Como criar um microloft!

Hoje vamos falar-lhe de um estrangeirismo. Veio de fora, mais precisamente da América, para Portugal e cada vez mais está a ganhar mais fãs. Se está a procura de casa, de certeza que já se deparou com o termo loft. Basicamente, tratam-se de lojas, fábricas, armazéns ou outros espaços que caíram em desuso e consiste em transformá-los em open spaces habitáveis. Apareceram inicialmente em zonas industriais em decadência, como em Soho em Nova Iorque, onde começaram a “reciclar” estes espaços. São espaços amplos, de forma geral sem paredes de divisão interna, com grande pé direito, com muita luz natural proveniente das grandes janelas e presença de materiais como cimento e tijolo tanto no chão como nas paredes.

Obviamente, tendo em conta que este conceito existe desde os anos 60, com o passar dos anos o conceito de loft tem vindo a ser adaptado nos diferentes países consoante os modos de vida e até mesmo a personalidade das pessoas que o habitam.

Se está interessado neste tipo de imóvel, este artigo é feito para si. Vamos dar-lhe várias ideias para poder aproveitar melhor o espaço do seu loft, em específico do seu microloft, e mesmo assim fazer com que ele continue uma casa a sério, convidativa, habitável, confortável e mais do que suficiente. Continue a ler e inspire-se com a homify!