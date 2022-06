Mitos de decoração que TÊM de desaparecer!

O escritório que lhe mostramos está mesmo muito bem conseguido. Como pode ver neste projecto do atelier DECORACCION, é possível pintar uma ou outra parede de preto sem tornar o espaço pesado ou escuro ou mais pequeno. E qual foi o truque utilizado aqui? Muito simples mais uma vez… A parede está pintada de preto, mas completada com a secretária e gavetas brancas, bem como as prateleiras brancas compridas, que “carregam” vários elementos brancos também. A presença do branco completa a utilização do preto e suaviza-o. Há tons de madeiras com os quais o branco e o preto combinam muito bem, tal como o do chão e dos assentos na fotografia.