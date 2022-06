Ideias DIY de 1€ com tábuas de madeira

Hoje, apresentamos-lhe um artigo que tem como dois grandes princípios: o da reciclagem e o da poupança. Afinal são estes dois lemas que queremos na nossa vida, não é verdade? A reciclagem ou a recuperação de materiais leva-nos a reconsiderar o nosso papel como cidadão e é sem dúvida imprescindível, diríamos até que é obrigatório. Devemos todos ter cuidado a não desperdiçar, a proteger o ambiente, a pensar no dia de amanhã e claro nas gerações futuras. A reciclagem vai além de colocar o papel, o vidro ou plástico nos ecopontos, vai nas nossas atitudes no dia-a-dia, a não desperdiçar, a reutilizar, dar nova vida e oportunidade a objetos, sem automaticamente os deitar fora. No fundo, consista em repensar no nosso quotidiano e o quanto desperdiçamos em vão, para mudar, um pouco pelo menos, estas atitudes.

A poupança é o outro ponto fulcral deste artigo. Quantas vezes vos aconteceu comprar coisas desnecessárias e/ou que poderia perfeitamente fazer? De certeza alguma vezes, como a mim também já sucedeu. Por isso, decidimos aliar, a poupança à reciclagem e trazer até si, ideias DIY (DID IT YOURSELF), que são os maiores aliados para responder a esta questão. Por um valor simbólico, conseguimos ter peças inovadoras, únicas e feita por si… Quer espreitar as sugestões que trouxemos hoje?

É que com tábuas de madeira faz-se coisas fantásticas… Ora espreite!