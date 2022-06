Ideias para decorar a sua casa na Páscoa!

Deixamos as velas para chegarmos às flores. As flores não podem mesmo faltam! Não só estamos na Páscoa, como estamos também na Primavera. Precisamos de cores, flores, borboletas… A natureza está ligada à Páscoa de forma inevitável, porque é também sinónimo de vida. Por isso encha a sua casa de flores. Por um lado, embelezará de imediato toda a sua divisão e, por outro lado, a sua casa ficará com um cheirinho super agradável. Qualquer flor se adequa, mas as túlipas, as rosas e as jeribérias são as nossas favoritas!

Quanto às jarras, escolhemos estas jarras cobertas de tricot para lhe mostrar. Mais uma vez, queremos remetê-lo para as tradições de família – neste caso para as avozinhas – e o tricot é uma forma original de cobrir as jarras, com as cores que desejar, tornando tudo mais colorido e criativo.