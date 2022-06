6 formas inovadoras para instalar uma televisão na sua sala de estar

Em algumas áreas a forma mais eficaz e prática de instalar a televisão é numa parede elevada ou num canto, seja porque as paredes estão ocupadas com janelas, portas ou peças de mobiliário indispensáveis. A parede de canto cria um espaço que geralmente não é aproveitado e pode por isso ser uma solução perfeita para as suas necessidades. Certifique-se que não tem nenhum elemento decorativo a atrapalhar a instalação do dispositivo e que este fica instalado de forma segura. Se assim for, vá em frente e acredite que se vai surpreender com o resultado final.