Inspire-se em hotéis e transforme a sua casa num céu na terra

Quando entrou naquele hotel de sonho, suspirou e desejou viver ali para sempre. Já aconteceu a mim, si e, provavelmente, a meio mundo. A realidade é outra, mas isto não quer dizer que não a possamos viver nos nossos lares.

Há um espaço que nos cativa ao primeiro olhar. Uma imagem que queremos reproduzir entre as quatro paredes do nosso cantinho, do nosso ninho. Através de imagens do mundo, entre as quais se destacam profissionais portugueses, mostramos-lhe que é possível inspirarmos-nos em hotéis para decorar a casa onde vivemos.

Entre neste sonho de seis imagens, escolha as que mais gosta e transforme o seu lar naquele conto de fadas com que sempre ansiou.