Uma casa moderna em Barcelona

Hoje, vamos a Barcelona para conhecer uma casa que, enquanto por fora parece retirada de um conto ou de um filme, por dentro é um autentico luxo para os nossos sentidos. É uma casa que vista desde a fachada parece clássica, mas esconde um mobiliário actual e escolhido criteriosamente.

O projecto foi desenvolvido pelo estúdio 08023 Architects, onde trabalham arquitectos jovens que projectam edifícios à medida das pessoas que os usam e habitam, de uma forma diferente. Projectam espaços nos quais apetece viver, estar, trabalhar e sonhar.

Segundo as suas próprias palavras: “trabalhamos com as necessidades, os desejos e as emoções das pessoas, adaptando-nos aos diferentes pedidos de cada um dos clientes. Desenhamos com as pessoas, num processo de colaboração que visa envolver os clientes em todo o processo criativo. Desenvolvemos experiências de construção baseadas numa arquitectura personalizada, única e exclusiva.”