Uma casa vanguardista em Castelar

Hoje, temos para mostrar uma proposta do estúdio Carbone Fernandez Arquitectos para uma vivenda suburbana em Castelar, província de Buenos Aires.

A casa responde às necessidades do cliente com um projecto arquitectónico compacto que se desenvolve em dois pisos, numa superfície total de 280 metros quadrados.

O projecto começou em 2012 e seguiu uma estética contemporânea que se define a partir do uso da cor, da madeira e da pedra natural. Este materiais são um recurso presente e que se repete nas mais variadas obras deste estúdio. A casa acomoda no piso térreo as áreas sociais, reservando o piso superior para as áreas mais intimas.

O estúdio conta com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de projectos residenciais, culturais e comerciais. As suas propostas definem-se como sendo uma arquitectura de vanguarda que resolve os desafios e problemáticas sociais vigentes.

Vamos conhecer os diferentes ambientes desta vivenda que se construiu a partir de um conceito 100% contemporâneo.