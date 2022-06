Criar um jardim sem ter espaço? Sim você pode!

Com esta inspiração sabemos que temos o jardim em todas as formas, as soluções são de facto variadas. A principal que queremos salientar é a das plantas na janela, para quem não tem uma varanda ter-se-á de limitar a este rebordo da janela, quer do lado de lá ou de cá. É uma solução que viabilizamos como jardim (interior ou exterior), precisará de cuidados e trará o lado natural e de vida à casa. Não há como negar, uma casa com a natureza é uma casa com ar feliz, há de facto outra magia.

Se pretender pode decorar a sua casa com outros detalhes que apelam o jardim, por acessórios e têxteis, como o tapete, as cortinas, o papel de parede, as almofadas. Todos eles trazem também, a primavera e o jardim para dentro da sua casa. Com esta ideia ficamos bem floridos!