A renovação total de uma casa de banho de apenas 7m²

A nova casa de banho é muito mais luminosa e arejada. Os azulejos obsoletos desapareceram e foram substituídos por grandes placas de cerâmica com uma cor leve que dá uma maior sensação de amplitude. A zona de duche toma de empréstimo uma parte considerável da casa de banho, embora a cabine comunique directamente com o resto do espaço e o chão esteja todo ao mesmo nível.