Ideias para usar papel de parede na casa de banho

O vinil, quando usado de forma estratégica, torna-se apelativo e inesquecível. Definido o estilo que quer para a casa de banho, pode optar por decorar as paredes com acessórios, que não são mais do que truques decorativos. Nesta área, os proprietários optaram por uma espécie de ramo de árvores que sobressaem no branco da parede.

Escolha os temas que mais gosta e que se identificam com o restante estilo da casa, ou então rompa com o resto, crie uma parede ousada, irreverente. O seu gosto é sempre o principal. Faça acontecer!