Top 5 e os antes e depois

Ter casa própria é um sonho partilhado por muitas pessoas. Porém, é um caminho normalmente longo e, quando, finalmente, chega a altura de construirmos a nossa casa, deparamo-nos com muita burocracia, prazos compridos e não cumpridos e outras vicissitudes. Não é fácil. Depois de tanto procurar, juntar peças e decidir, o sonho da casa própria não está, de facto, realizado até que passe, realmente, a morar no imóvel. A angústia e a ansiedade são os sentimentos mais comuns até que a chave abra a porta e o interior esteja pronto a habitar.

Para evitar estes sentimentos e complicações, são cada vez mais as pessoas que optam por casas pré-fabricadas. Estas casas são vendidas em placas prontas para a estruturação das paredes e dos telhados que são produzidos e montados nas fábricas, sendo só preciso montá-las posteriormente. Com um terreno já plano, os custos de compra, montagem e prazo são bem menores do que os das tradicionais construções em alvenaria. O resultado é um lar mais económico, tendo na mesma todas as condições e conforto de que precisa. Para facilitar o entendimento sobre este tipo de casa, deixamos-lhe algumas dicas básicas. Lembre-se que são apenas algumas dicas iniciais com imagens de casas pré-fabricadas em modelos e estilos que são o sonho de qualquer pessoa. Depois de decidir qual o modelo e medidas, conte com um arquitecto para tornar este sonho real. Venha connosco e inspire-se!