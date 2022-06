Shabby Chic: Será o fim? Verdadeiro ou falso

É claro que a madeira tem um papel preponderante no shabby chic, com o seu ar usado e envelhecido, mas não é só este tão nobre material que constitui um look shabby chic. Ele é também conhecido pelas suas texturas e delicados têxteis, com padrões inigualáveis. Como outro material presente temos ainda o ferro, tal como vemos neste fantástico e cativante quarto, aliás tudo neste ambiente é fascinante. Desde da pequena cama em madeira, que nos remete para aquelas nos nossos bisavós, das janelas, do revestimento do chão e das paredes. A cadeira e o balde também enferrujados ganham balanço nesta decoração ao toque shabby chic.

Como vemos o shabby chic é a combinação de cores claras, padrões floridos, do ferro, do equilíbrio e claro da madeira. Esta não poderá ser nunca brilhante e encerada, deverá ter um ar gasto, cheia de marcas do passado. Como um um efeito inacabado, o qual marca um caracter único à decoração.

Sem dúvida um quarto para sonhar…