Uma moradia com imenso charme a norte

A tendencia é cada vez mais para a recuperação de casas antigas maximizando assim o conforto. De facto mantendo algumas caracteristicas bonitas do passado a casa ganha personalidade e com o conforto dos espaços modernos torna-se num dois em um perfeito para viver. O homify 360° de hoje mostra-lhe a recuperação de uma moradia e conversão numa habitação T4 de dois pisos. Localiza-se no norte de Portugal, em Vila Nova de Gaia. Aqui procurou-se conciliar o antigo e o moderno tornando-se num espaço familiar agradável, com jardim.

A moradia tem amplos ambientes de convívio e de lazer, em que no R/chão alberga as zonas de serviços e de convívio, com entrada, cozinha, copa, casa de banho de serviço, sala de jantar e de estar e escritório e no primeiro andar alberga as zonas íntimas: dois quartos, banho e duas suites constituída por zona de vestir, quarto e banho completo. No total a habitação tem 264,23 m2. É proposta a recuperação de um piso (r/chão) constituído por duas garagens, arrumos, lavandaria e corredor de acesso ao interior do lote. No exterior procurou-se ter o minimo de zonas premeáveis e a máxima preservação das árvores. A preexistência terá uma cobertura plana ajardinada não acessível e de escassa manutenção. O projecto e da autoria dos arquitectos do Porto INSIDE ARQUITECTURA + DESIGN. Conheça bem cada detalhe deste espaço.