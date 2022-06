Conforto e sofisticação em Tróia

Há habitações que estão no imaginário das pessoas, autênticos lares de sonho, especialmente para famílias amplas, com conforto para todas as idades. O homify 360º de hoje mostra-lhe uma casa na península Portuguesa de Tróia. Uma habitação muito moderna de dois andares com todo o conforto necessário e muito estilo. O projecto pelo gabinete de arquitectos de Lisboa Artica by css, que formado em 1992 sob a tutela da arquitecta Cristina Santos e Silva, tem desenvolvido inúmeros projectos privados de habitações unifamiliares, escritórios, lojas e exposições. Acompanhando ainda diversas publicações e projectos de renome.