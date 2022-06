O encanto de uma moradia tradicional renovada

Tratava-se de uma moradia tradicional, de planta quadrada e telhado a quatro águas que foi crescendo ao longo dos tempos com várias construções e anexos, originando um conjunto incoerente e desadequado às necessidades quotidianas. Foi neste contexto que a empresa Esfera de Imagens lda, responsável pelo projecto e obra reorganizou totalmente a casa. A intervenção passou pela redistribuição de funções, o desenho de novos circuitos e o refazer de todas as infraestruturas. Com esta intervenção a moradia ganhou uma unidade que nunca teve, assumindo como cores para o espaço o branco e o vermelho.

Este é mais um antes e depois com resultados muito interessantes. A habitação localiza-se no centro do Maxial, no concelho de Torres Vedras. Confira cada detalhe neste artigo.