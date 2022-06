O charme de uma moradia

O jardim e amplo e relvado, nesta imagem e clara a sua relação com o interior sobretudo através dos amplos vaos dos compartimentos como a sala. Uma zona abrigada permite agradáveis refeições no exterior, quando o tempo ajuda. Tendo uma mesa em madeira e cadeiras para este efeito. Esta zona e delimitada por colunas brancas que estão claramente iluminadas, com candeeiros no chão que iluminam para cima. Também o relvado esta iluminado de forma bastante moderna, com lâmpadas inseridas no chão. A relação interior exterior e bastante agradável, quer para quem frequenta o espaço do lado de dentro ou quem esta do lado exterior, seja de noite ou de dia.