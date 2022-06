Dicas para ter o seu escritório na sua sala de estar

A sua sala de estar tem mais para lhe oferecer do que aquilo que está a tirar dela! Não acredita?

A sala de estar é utilizada para acomodar conversas com amigos, estados de preguiça sonolenta ou para se sentar no chão e brincar com o seu filho. Todas estas – e muitas outras – actividades são realizadas nesta divisão e conta-se sempre que esta lhes vai servir de palco por ser um espaço mais informal, de relaxamento e descontracção. No entanto, podemos perder algum potencial dela se nos focarmos apenas no óbvio.

Da próxima vez que olhar para a sua sala de estar, olhe com olhos de ver e descubra novas soluções para ela! De acordo com o espaço e o mobiliário que tem disponíveis, pode efectivamente transformar a sua sala de estar num pequeno open space, que comporte a sua secretária dentro do ambiente natural da divisão actual. Quem diz que trabalho e prazer não se misturam é porque nunca teve um escritório destes! E precisa de pouco para torná-lo um espaço adequado para os seus dias de home office. Para o artigo de hoje, escolhemos 6 dicas importantes que deverá ter em conta no momento em que decidir começar a trabalhar mais perto da sua família! Vamos a isso?