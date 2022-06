Casa típica com interior incomum

A cozinha é um espaço perfeito para preparar convenientemente uma deliciosa refeição. Os arquitectos responsáveis decidiram pintar este lugar em tons neutros que se destacam no cinzento do mobiliário e no branco das paredes. Esta combinação faz com que toda a cozinha ganhe um carácter moderno.

Nesta cozinha, também se evidencia a ilha que oferece polivalência e design. Preste atenção ao engenhoso sistema de iluminação que paira um pouco acima da referida ilha: com esta iluminação é possível preparar as refeições com a maior comodidade, mesmo a horas tardias.