As aparências enganam. Surpreenda-se!

Subimos e encontramos um espaço distribuidor decorado com o mesmo estilo das áreas do andar de baixo. O tecto é particularmente interessante com o seu moderno candeeiro a criar um jogo geométrico com as vigas em madeira. A luz natural continua a abundar, mesmo tratando-se de um espaço de passagem. A paleta cromática clara prevalece neste ambiente a partir do qual acedemos ao espaço mais incrível deste hotel. Vamos conhecê-lo.