As mais fantásticas casas de banho decoradas!

Portugal, país onde a azulejaria prima pela arte e irreverência, como também pelo brio do trabalho e criatividade. Os azulejos são geralmente escolhidos para estampar as nossas cozinhas e casas de banho em conjunto com a pintura, que compensa economicamente a longo prazo. Uma vez que estamos a falar de um local húmido e que requer manutenção a nível da limpeza das paredes, fora os bolores! Nos azulejos basta passar um pano húmido, com um antibacteriano e fica logo tudo limpo e desinfestado. Os azulejos têm também o lado decorativo, encontram-se tantos, coloridos, com relevo ou desenhados. Invista nuns azulejos bonitos e que condizem com o ambiente da sua casa, fará toda a diferença na decoração da sua casa de banho. Estes têm a particularidade de ter um ar mais vintage, pela cor acastanhada e desenho por lá estampado, um jogo de puzzle que combina na perfeição com o estilo da casa de banho.