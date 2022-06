Metamorfose notável numa moradia à moda antiga

Na sala, não faltavam todas as peças tradicionais: o sofá em couro escuro, uma poltrona com uma cor completamente desfasada em relação ao conjunto e uma mesa em vidro moderna sobre um tapete persa. As paredes com uma textura pergaminho eram o pano de fundo para vários quadros com motivos étnicos. Podemos assim dizer que, em termos decorativos, não há qualquer fio condutor neste espaço.