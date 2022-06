Uma casa de campo elegante e inspiradora

Aqui na homify não paramos nunca. Com tantos projectos valiosos, estamos sempre prontos a viajar pelo mundo, com o objectivo de descobrir lugares maravilhosos e admirar coisas novas: casas incríveis, mobiliário fora de série e técnicas de construção originais e tradicionais.

Hoje, viajamos até à Alemanha, mais precisamente para uma das suas ilhas, localizada no mar do norte: Sylt. É aqui, particularmente na vila de Keitum que encontramos características da habitação tradicional com telhados de palha, portas de madeira e fachadas de tijolo ou pintadas de branco. Estas casas datam so século XVII e XVIII, quando Sylt era um ponto fundamental da caça à baleia e representam um importante testemunho sobre a história e a cultura da localidade.

Hoje, apresentamos uma casa que foi objecto de uma intervenção de home staging verdadeiramente impressionante e que foi fotografada pelos profissionais do estúdio Immofoto-Sylyt. Vamos conhecê-la.