A extraordinária história de um loft!

A colaboração do gabinete de arquitetura foi solicitada pelos proprietários numa fase muito inicial, num estágio pré-projeto, de forma a validar a viabilidade das suas ideias para o espaço. Isto permitiu um elevado controlo sobre as obras e ir fazendo alterações ao projeto enquanto estavam a decorrer, num work in progress que garantiu flexibilidade ao fluir de ideias.

O espaço originalmente estava ao abandono, sem acabamentos, e com os pavimentos e os rebocos muito deteriorados. Mas a estrutura do edifício estava em bom estado o que levou os criadores do conceito a manterem as paredes e a valorizar a estrutura em ferro, que dão o caráter industrial a todo espaço.

Para além disso algumas paredes em melhor estado de conservação e com maior valor estético, além de mantidas, foram expostas, garantido a preservação do estilo.

Na imagem acima podemos ver uma parede do piso inferior, que suporta o peso da estrutura, ou seja autoportante, exposta em toda a sua beleza. Se reparar bem verá que a sua espessura é extraordinária, muito maior do que aquilo que podemos esperar numa parede moderna, denotando o estilo antigo de construção e garantido a solidez da edificação.

Para garantir este protagonismo foi estrategicamente colocada iluminação indireta, e partindo do chão para o teto.